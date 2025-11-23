Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 177 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" Противник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31738