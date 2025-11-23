Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

Українці почали отримувати перші виплати 1 тис. грн у рамках державної програми "Зимова підтримка".

Зокрема, у неділю на рахунки українців почали надходити виплати 1 тис. грн по програмі "Зимова підтримка", витратити кошти можна до 30 червня 2026 року.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі за програмою подано уже майже 10 млн заявок, із них більше 2 млн - на дітей.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.