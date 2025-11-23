Інтерфакс-Україна
Події
19:19 23.11.2025

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

2 хв читати

Українці почали отримувати перші виплати 1 тис. грн у рамках державної програми "Зимова підтримка".

Зокрема, у неділю на рахунки українців почали надходити виплати 1 тис. грн по програмі "Зимова підтримка", витратити кошти можна до 30 червня 2026 року.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі за програмою подано уже майже 10 млн заявок, із них більше 2 млн - на дітей.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

Теги: #зимова_підтримка #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 23.11.2025
Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

12:22 21.11.2025
Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

19:25 19.11.2025
Кабмін збільшив виплати для родин полеглих Героїв Небесної сотні

Кабмін збільшив виплати для родин полеглих Героїв Небесної сотні

09:16 19.11.2025
Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

11:01 18.11.2025
Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

15:29 17.11.2025
Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

09:22 17.11.2025
Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

10:55 16.11.2025
В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

16:19 15.11.2025
Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

13:51 15.11.2025
Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

ОСТАННЄ

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

Стубб і Мелоні обговорили 28-пунктовий мирний план США з Трампом - ЗМІ

Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 1,3%, потоки на в’їзд та виїзд майже рівні

Пастор Бернс про план з 28 пунктів: Компроміс без справедливості - не мир, а мовчання перед обличчям зла - це співучасть

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА