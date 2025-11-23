Інтерфакс-Україна
Події
10:38 23.11.2025

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби внаслідок обстрілів російських військ у Донеччині загинули четверо людей, ще четверо отримали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини: "Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, у тому числі 95 дітей".

"Краматорський район. У Лимані загинула людина. У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені. У Дмитро-Дарʼївці Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено авто і храм", - інформує Філашкін у дописі в Телеграм.

У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено сім будинків. 

Теги: #донецька_область #обстріли

