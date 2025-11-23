Інтерфакс-Україна
Події
09:14 23.11.2025

Росія атакувала Одещину: пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури

Росія атакувала Одещину: пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури
Фото: ДСНС Одещини

Російські війська знову обстріляли Одеський регіон, ураження зазнали як окремі райони області, так і саме місто, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто. Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували", — зазначили у ДСНС ранком неділі.

В свою чергу начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у дописі в Телеграм зазначив: "Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих цілей, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Унаслідок влучань та падіння уламків виникли пожежі на об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, які оперативно ліквідовані нашими рятувальниками".

Теги: #атака_рф #одеська_область

