У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

Європейські лідери мають намір долучитися до перемовин у Швейцарії, де обговорять план Дональда Трампа щодо врегулювання війни проти України та наполягатимуть на виключенні з нього положення про можливу передачу Росії територій Донбасу, повідомляє Politico з посиланням на європейських посадовців.

"До переговорів на рівні радників з національної безпеки долучаться топпредставники з безпеки Франції та Німеччини. Європейський Союз, очікується, представлятимуть керівник кабінету президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт та головний помічник президента Європейської ради Антоніу Кошти Педро Лорті", - зазначено в повідомленні.

За інформацією видання, європейська сторона має намір тиснути на команду Трампа з метою пом’якшити положення щодо можливості передачі Росії частини Донбасу. Натомість у ЄС наполягають, щоб припинення вогню базувалося на принципі "заморожування" конфлікту на поточній лінії зіткнення — як стартовому етапі для подальших перемовин, а не як остаточному рішенні.

Питання обговорювалося і на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі. У суботу понад десяток світових лідерів — серед них Фрідріх Мерц (Німеччина), Емманюель Макрон (Франція), Кір Стармер (Велика Британія), Урсула фон дер Ляєн (ЄС), Александр Стубб (Фінляндія) та Марк Карні (Канада) — провели термінову зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для узгодження спільної позиції щодо пропозицій Трампа.

"Україна та її європейські партнери рішуче відкидають будь-які умови, що передбачали б передачу українських територій під тиском сили. У НАТО та ЄС наголошують, що подібний сценарій може заохотити російського лідера Володимира Путіна до подальшої агресії", - йдеться в публікації.

Як повідомлялося, раніше європейські лідери вітали постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні і зазначали, що початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру, але він потребує додаткового опрацювання.

З такою заявою щодо України виступили керівники Європейського союзу – президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.