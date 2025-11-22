Інтерфакс-Україна
20:57 22.11.2025

У Херсоні кількість жертв обстрілу зросла до чотирьох

У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу загинули ще дві жінки, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель ще двох жінок через російський обстріл Дніпровського району Херсона. Нині відповідні служби встановлюють особи загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - наголосив він.

Як повідомлялося, пресслужба Херсонської обласної прокуратури раніше інформувала, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних мешканців, ще пʼятеро дістали поранень.

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак двоє людей загинули та пʼятеро дістали поранень", - повідомляли у прокуратурі.

 

Теги: #херсон #жертви #атака

