Трамп заявив, що його план щодо України та Росії не є остаточним і має на меті досягнення миру

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, мирний план США для України не є остаточною пропозицією та спрямований на досягнення миру.

На запитання журналіста, чи є план проблематичним і чи є він остаточним для України, Трамп відповів: "Ні, не остаточна (пропозиція - ІФ-У)".

Президент США додав, що нинішня війна між Україною та Росією не мала б розпочатися.

"Ми хотіли б досягти миру. Це мало статися вже давно, війна України з Росією не мала б ніколи статися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми маємо її закінчити", – заявив Трамп.