РФ вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини, Сумщини, Херсонщини та Донеччини – Міненерго

РФ завдала ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей, повідомило Міністерство енергетики.

"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", – йдеться в його повідомленні в Телеграм у вівторок.

Як і було анонсовано раніше, у вівторок в більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень (1,5-4 черг одночасно)та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.