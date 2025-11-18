Інтерфакс-Україна
09:58 18.11.2025

Standard One презентував новий прибутковий будинок "S1 Позняки" у Києві

Девелопер Standard One оголосив про старт нового інвестиційно-житлового проєкту у Києві, прибуткового будинку на лівому березі Дніпра "S1 Позняки" на 756 апартаментів, повідомила пресслужба компанії.

"S1 Позняки" — це наш новий і найбільший наразі проєкт. Розширюємо нашу мережу прибуткових будинків та виходимо на новий масштаб у Києві", — повідомила комерційна директорка Standard One Надія Рибакова, слова якої наведено в пресрелізі.

Вона зазначила, що проєкт базується на моделі build-to-rent, яка вже багато років працює у першому будинку мережі — "S1 ВДНГ". Будинок спроєктовано з фокусом на ліквідність. Більшість апартаментів — це компактні студії, які мають найвищий попит на ринку оренди.

Прогнозована дохідність проєкту — 8-12% річних у доларах, а потенціал капіталізації за час будівництва 2-3 роки — до 40% у валюті.

Комплекс "S1 Позняки" розташований у мікрорайоні Позняки Дарницького району Києва. Будівля має 24 поверхи: перші два передбачають 7 тис. кв. м комерційних площ, з 3 по 24 поверхи — 756 апартаментів для оренди. Близько 80% квартир — однокімнатні, основу становлять студії площею 35 кв. м.

Апартаменти будуються одразу з ремонтом white box і після передачі ключів готові до меблювання й старту оренди. Усі операційні зобов’язання бере на себе внутрішня компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property, як-от: прибирання, ремонт, встановлення техніки, пошук орендарів, підписання договорів, контроль стану апартаментів і адміністрування. Все працює через єдиний сервіс.

У будинку буде генератор для забезпечення електроенергії в разі потреби та власна дахова котельня для забезпечення водою і теплом. Під час блекауту, зокрема, будинок залишатиметься повністю автономним дві доби. Передбачений гостьовий паркінг на 360 машиномісць. Комплекс обладнано укриттям та системою контролю доступу і відеоспостереження, також є фізична охорона.

До найближчої станції метро "Позняки" 2-3 хвилини пішки, поруч - озеро Срібний Кіл із зонами для прогулянок, парк, набережна, спортивні майданчики. В радіусі кількох хвилин — школи, дитсадки, супермаркети, кафе та уся необхідна інфраструктура для комфортного життя.

У лобі площею близько 500 кв. м передбачені коворкінг, лаунж-зони та власний кінопростір. Створено кілька форматів community-просторів, є тренажерна зала, а також простори для фітнесу, пілатесу, йоги та TRX. Для побутових потреб облаштовано пральню.

Комерційні приміщення відведено під супермаркет, кавʼярню, піцерію, аптеку, стоматологію, офісні приміщення.

Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт "S1 ВДНГ" та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, "S1 Нивки" та "S1 Позняки".

Теги: #київ #проєкт #s1_позняки

