09:26 18.11.2025

Ворог вдруге за час повномасштабної війни атакував приміське депо у Дніпрі

Ворог в ніч на вівторок атакував десятками БПЛА приміське депо в Дніпрі, що обслуговує пасажирські електропоїзди регіону, та пошкодив вокзал, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Критичні ураження десятками БПЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Пошкоджений вокзал у Дніпрі ", – написав він в Телеграм у вівторок.

За словами Кулеби, суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Наразі вже розпочато розбір завалів та оперативне відновлення.

Кулеба уточнив, що попри це ранкові електрички з Дніпра відправлено за графіком.

Окрім Дніпра, ворог завдав удари по низці залізничних станцій на Харківщині. Зокрема, пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

"В Берестині травмовано залізничника, йому вже надали всю медичну допомогу ", повідомив Кулеба.

Як повідомлялось, двоє людей зазнали поранень внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Дніпро.

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктів Харківської області.

