Інтерфакс-Україна
Події
08:30 18.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 151 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 18.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

07:31 17.11.2025
Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

09:25 16.11.2025
Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

07:31 16.11.2025
Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

08:39 15.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

07:21 15.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

08:46 14.11.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

13:47 13.11.2025
Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

08:31 13.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

07:32 13.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

ОСТАННЄ

Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

Ворог вдруге за час повномасштабної війни атакував приміське депо у Дніпрі

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Українці дедалі більше цікавляться власною історією - опитування

Сили безпілотних систем уразили за добу 769 ворожих цілей

Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро

18 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одна з постраждалих внаслідок ракетної атаки на Берестин Харківської області померла у лікарні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА