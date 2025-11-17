Інтерфакс-Україна
Події
23:56 17.11.2025

Рішення МВФ щодо нової програми обсягом $8 млрд очікується у січні – глава БК Ради з зустрічі з місією Фонду

Рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо запуску нової програми розширеного фінансування EFF, яку запросила Україна, очікується в січні, тоді ж, у разі позитивного результату, – перша виплата за нею (initial disbursement), повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні - близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту", – написала вона у Facebook після зустрічі з місією Фонду, яка в понеділок в Києві почала дискусії щодо нової програми.

За словами Підласи, сторони обговорили деталі державного бюджету на 2026, прийняття якого у межах погодженого з МВФ дефіциту є prior action (попередньою дією, яку потрібно виконати для старту програми).

"Щодо структурних маяків - МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", – зазначила також глава Бюджетного комітету.

Про зустріч з місією МВФ повідомив також її колега глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Напевно, це найважча зустріч за увесь час. Важча навіть ніж у 2022 році. Велика наша проблема — втрата довіри партнерів у звʼязку з останніми корупційними скандалами, про що партнери говорять відкрито", – прокоментував її Гетманцев.

На його думку, сьогодні є шанс відновити довіру швидкими і рішучими діями по очищенню владної вертикалі від "менеджерів", "які виявилися ефективними не у тому в чому було потрібно".

"Наші величезні потреби (умисно не буду спекулювати цифрами) у фінансуванні на найближчі роки ніхто покривати не буде. І так, до того ж, аби отримати підтримку нам доведеться провести реальні, але потрібні реформи, взяти на себе дуже важкі рішення", – наголосив голова комітету.

Постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано зранку у понеділок у повідомлені про початок роботи місії на чолі у Гевіном Греєм зауважила, що "дискусіїї фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання".

У свою чергу Міністерство фінансів додало, що дискусії зосереджуватимуться на цілях економічної політики, з акцентом як на податково-бюджетній та монетарній політиках для забезпечення стабільності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення врядування, боротьбу з корупцією та підтримку економічного зростання.

"Розраховуємо на тиждень плідних дискусій з експертами МВФ. Нова програма дозволить забезпечити бюджетні потреби України у середньостроковій перспективі та підтримає реалізацію структурних реформ, спрямованих на економічне відновлення і євроінтеграцію України" – зазначив міністр Сергій Марченко.

Як повідомлялось, наразі діє 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року і за якою надійшло вісім траншів загальним обсягом близько $10,6 млрд. Наступний 9-й транш у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо - на 2026-2029 рр. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.

Міністр фінансів Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд. За його словами, наразі непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд.

Обсяг репараційного кредиту, можливість якого зараз розглядає ЄС і який може стати основою нової програми МВФ, складає EUR130-140 млрд, але кілька країн поки блокують його практичну реалізацію. Безпосередньо обсяг нової програми Фонду оцінюється у $8 млрд.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Fqutd2SwN/

https://t.me/getmantsevdanil/10542

Теги: #мвф #переговори

