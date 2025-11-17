Інтерфакс-Україна
Події
17:45 17.11.2025

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

2 хв читати
Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

Обвинувачення просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначити колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу за звинуваченням у незаконному збагаченні.

В ході заслуховування сторін обвинувачення попросило суд визначити для Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн, яка на їх думку є помірною для підозрюваного.

Обвинувачення вважає, що в іншому випадку він зможе впливати на свідків, а також є ризики вчинення ним нових правопорушень.

Крім того, обвинувачення просить суд застосувати до Чернишова певні обов'язки (які саме на суді озвучено не було).

14 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 КК України.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Теги: #вакс #застава #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 17.11.2025
Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

14:47 14.11.2025
КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

19:40 13.11.2025
За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

15:12 12.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

14:41 12.11.2025
ВАКС: Трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС змінено запобіжні заходи на особисте зобов'язання, кошти застави підуть фонду "Повернись живим"

ВАКС: Трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС змінено запобіжні заходи на особисте зобов'язання, кошти застави підуть фонду "Повернись живим"

22:24 11.11.2025
ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

19:02 11.11.2025
Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

16:10 07.11.2025
ВАКС збільшив заставу Труханову до 42 млн грн по "справі Галантерника", але відмовив у взятті ексмера під варту

ВАКС збільшив заставу Труханову до 42 млн грн по "справі Галантерника", але відмовив у взятті ексмера під варту

19:15 30.10.2025
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

ОСТАННЄ

Росіяни поширюють фейк про взяття під контроль "лівого берега Куп’яньска" – 10-й армійський корпус ЗСУ

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Держфінмон у 2025р. збільшив суму переданих правоохоронцям матеріалів у 4 рази, але по "Мідас" їх нема – голова

Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

Підсумки експериментального проєкту в ОПК: 370 нових зразків боєприпасів, з них 250 — для безпілотників

Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації, у середині грудня будуть важливі результати - голова УІНП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА