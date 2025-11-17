Суд виніс вирок підпалювачу релейних шаф УЗ – 15 років з відшкодуванням збитків

Підпалювач, який виконував замовлення РФ у Києві з підпалу релейних шаф вздовж магістральних ліній "Укрзалізниці", отримав 15 років тюрми з відшкодуванням збитків на 1 млн грн, повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення із конфіскацією майна і відшкодуванням завданих збитків на суму майже 1 млн грн отримав агент рф, який займався підпалами у Києві", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у понеділок.

Основною "ціллю" зловмисника були релейні шафи вздовж магістральних ліній "Укрзалізниці" у столиці України. Як встановило розслідування, ворожі замовлення виконував 33-річний киянин, який після відбування покарання за крадіжки пішов на співпрацю з російськими спецслужбами.

У поле зору окупантів рецидивіст потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних телеграм-каналах. За інструкцією рашистів, агент підшукав релейну шафу, яка забезпечує безперебійний рух поїздів через столичний регіон. Далі зловмисник вилив на залізничне обладнання легкозаймисту суміш, підпалив її, а спричинене загоряння відзняв на камеру і "прозвітував" перед куратором.

Правоохоронці затримали агента по гарячих слідах протягом кількох годин після підпалу в листопаді 2024 року. На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності замовників злочину, які перебувають на території РФ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.