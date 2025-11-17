Інтерфакс-Україна
Події
16:22 17.11.2025

Суд виніс вирок підпалювачу релейних шаф УЗ – 15 років з відшкодуванням збитків

2 хв читати
Суд виніс вирок підпалювачу релейних шаф УЗ – 15 років з відшкодуванням збитків

Підпалювач, який виконував замовлення РФ у Києві з підпалу релейних шаф вздовж магістральних ліній "Укрзалізниці", отримав 15 років тюрми з відшкодуванням збитків на 1 млн грн, повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення із конфіскацією майна і відшкодуванням завданих збитків на суму майже 1 млн грн отримав агент рф, який займався підпалами у Києві", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у понеділок.

Основною "ціллю" зловмисника були релейні шафи вздовж магістральних ліній "Укрзалізниці" у столиці України. Як встановило розслідування, ворожі замовлення виконував 33-річний киянин, який після відбування покарання за крадіжки пішов на співпрацю з російськими спецслужбами.

У поле зору окупантів рецидивіст потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних телеграм-каналах. За інструкцією рашистів, агент підшукав релейну шафу, яка забезпечує безперебійний рух поїздів через столичний регіон. Далі зловмисник вилив на залізничне обладнання легкозаймисту суміш, підпалив її, а спричинене загоряння відзняв на камеру і "прозвітував" перед куратором.

Правоохоронці затримали агента по гарячих слідах протягом кількох годин після підпалу в листопаді 2024 року. На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності замовників злочину, які перебувають на території РФ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #укрзалізниця #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:00 17.11.2025
Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

12:17 17.11.2025
Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

10:22 17.11.2025
СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

17:15 15.11.2025
Українські дрони знищили 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" і два радари у Новоросійську - джерела

Українські дрони знищили 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" і два радари у Новоросійську - джерела

14:53 14.11.2025
На Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці", які зливали пальне з локомотивів

На Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці", які зливали пальне з локомотивів

14:23 14.11.2025
СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

17:58 13.11.2025
"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

17:30 12.11.2025
"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

16:37 12.11.2025
Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

07:41 12.11.2025
Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

ВАЖЛИВЕ

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

ОСТАННЄ

Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації, у середині грудня будуть важливі результати - голова УІНП

МЗС України "подякувало" грузинській владі за невведення санкцій проти РФ та допомогу в їх обході

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Україна готова надати допомогу Польщі у розслідуванні диверсії на залізниці - Сибіга

Макрон: Все готово для миру, лише РФ відмовляється і хоче продовжувати війну

У порту "Ізмаїл" загорілося турецьке судно-газовоз ORINDA після нічної атаки РФ

Макрон та Зеленський відвідали штаб-квартиру "багатонаціональних сил" для України в Парижі

Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на 66%, під Гуляйполем окуповано 81 кв. км – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА