Інтерфакс-Україна
Події
15:29 17.11.2025

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

2 хв читати
Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

За перші дві доби після старту програми "Зимова підтримка" українці подали через застосунок "Дія" понад 5 млн заявок, з них понад мільйон — на дітей, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

"Від завтра, 18 листопада 2025 року, оформити заявку можна буде також у відділеннях Укрпошти — таких точок понад 26 тисяч по всій Україні", - зазначила пресслужба у повідомленні, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

У пресслужбі нагадали, що "Зимова підтримка" — ініціатива президента України, яку впроваджує уряд. У її межах Мінсоцполітики координує дві програми. Перша передбачає фінансову допомогу українцям у розмірі 1тис грн, а друга — додаткову виплату 6,5 тис грн для вразливих категорій населення, які отримують певні види державних соціальних допомог.

Оформити допомогу у розмірі 1 тис грн можна в застосунку "Дія" всього за кілька кроків. Перед початком переконайтеся, що у вас встановлена оновлена версія застосунку.

1. Відкрийте розділ Сервіси → Зимова підтримка. 2. Заповніть дані та виберіть картку "Національний кешбек". 3. Після підтвердження заявка автоматично перейде в обробку.

"На кожну дитину потрібно подавати окрему заявку. Для цього в застосунку оберіть, для кого призначена виплата, і додайте свідоцтво про народження дитини, якщо документ не відображається у Дії", - йдеться у повідомленні.

Інструкція щодо заповнення наступна: 1. Прогорніть свої цифрові документи в застосунку. 2. На останній картці натисніть "Додати документ". 3. Виберіть "Свідоцтво про народження дитини". 4. Введіть серію та номер свідоцтва.

"Якщо свідоцтво не підтягнулося, хоча всі дані перевірені, спершу зверніться до відділу ДРАЦС. Якщо проблема не вирішується, подайте заявку письмово у відділенні Укрпошти з 18 листопада", - зазначили у пресслужбі та наголосили, що послуга оформлення заявки на дітей в Дії може бути тимчасово недоступна через великий попит. У такому разі спробуйте подати заявку пізніше.

Загалом прийом заявок на "Зимову підтримку" триватиме до 24 грудня.

Теги: #мінсоцполітики #зимова_підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 17.11.2025
Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

10:55 16.11.2025
В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

16:19 15.11.2025
Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

13:51 15.11.2025
Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

10:38 14.11.2025
На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

09:57 13.11.2025
Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

16:18 11.11.2025
Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

13:22 11.11.2025
Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

15:51 10.11.2025
По програмі "Пакунок школяра" вже профінансовано майже 1 млрд грн, заявку можна подати до 15 листопада - Мінсоцполітики

По програмі "Пакунок школяра" вже профінансовано майже 1 млрд грн, заявку можна подати до 15 листопада - Мінсоцполітики

13:11 10.11.2025
Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

ВАЖЛИВЕ

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

ОСТАННЄ

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

МЗС України "подякувало" грузинській владі за невведення санкцій проти РФ та допомогу в їх обході

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Суд виніс вирок підпалювачу релейних шаф УЗ – 15 років з відшкодуванням збитків

Україна готова надати допомогу Польщі у розслідуванні диверсії на залізниці - Сибіга

Макрон: Все готово для миру, лише РФ відмовляється і хоче продовжувати війну

У порту "Ізмаїл" загорілося турецьке судно-газовоз ORINDA після нічної атаки РФ

Макрон та Зеленський відвідали штаб-квартиру "багатонаціональних сил" для України в Парижі

Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА