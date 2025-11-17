Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

За перші дві доби після старту програми "Зимова підтримка" українці подали через застосунок "Дія" понад 5 млн заявок, з них понад мільйон — на дітей, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

"Від завтра, 18 листопада 2025 року, оформити заявку можна буде також у відділеннях Укрпошти — таких точок понад 26 тисяч по всій Україні", - зазначила пресслужба у повідомленні, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

У пресслужбі нагадали, що "Зимова підтримка" — ініціатива президента України, яку впроваджує уряд. У її межах Мінсоцполітики координує дві програми. Перша передбачає фінансову допомогу українцям у розмірі 1тис грн, а друга — додаткову виплату 6,5 тис грн для вразливих категорій населення, які отримують певні види державних соціальних допомог.

Оформити допомогу у розмірі 1 тис грн можна в застосунку "Дія" всього за кілька кроків. Перед початком переконайтеся, що у вас встановлена оновлена версія застосунку.

1. Відкрийте розділ Сервіси → Зимова підтримка. 2. Заповніть дані та виберіть картку "Національний кешбек". 3. Після підтвердження заявка автоматично перейде в обробку.

"На кожну дитину потрібно подавати окрему заявку. Для цього в застосунку оберіть, для кого призначена виплата, і додайте свідоцтво про народження дитини, якщо документ не відображається у Дії", - йдеться у повідомленні.

Інструкція щодо заповнення наступна: 1. Прогорніть свої цифрові документи в застосунку. 2. На останній картці натисніть "Додати документ". 3. Виберіть "Свідоцтво про народження дитини". 4. Введіть серію та номер свідоцтва.

"Якщо свідоцтво не підтягнулося, хоча всі дані перевірені, спершу зверніться до відділу ДРАЦС. Якщо проблема не вирішується, подайте заявку письмово у відділенні Укрпошти з 18 листопада", - зазначили у пресслужбі та наголосили, що послуга оформлення заявки на дітей в Дії може бути тимчасово недоступна через великий попит. У такому разі спробуйте подати заявку пізніше.

Загалом прийом заявок на "Зимову підтримку" триватиме до 24 грудня.