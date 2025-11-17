Інтерфакс-Україна
12:23 17.11.2025

Туск про підрив залізниці у Польщі: Це точно, ми маємо справу з актом саботажу

Фото: Сайт Президента України

У Польщі диверсанти підірвали залізницю на маршруті Варшава-Люблін, якою йшла допомога для України, найгірші побоювання підтвердилися, повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми знайдемо винуватців, хто б вони не були", — заявив Туск у соціальній мережі Х.

Дональд Туск повідомив, що вибуховий пристрій знищив фрагмент залізничної колії в місцевості Міка на лінії Варшава–Люблін. За його словами, "найгірші підозри підтвердилися". На місці працюють служби та прокуратура.

За даними "Польського радіо", ще одне пошкодження виявили на цій самій лінії, ближче до Любліна. Перші повідомлення про проблему з’явилися в неділю, коли машиніст помітив пошкоджені рейки в місцевості Жичин. Поліція після огляду також підтвердила руйнування частини колії. Польські залізничники повідомили, що технічні команди розпочнуть ремонт після завершення роботи слідчих. Обставини інциденту вивчатиме спеціальна комісія.

Як повідомлялося, у неділю, 16 листопада 2025 року, в районі села Жичин гміни Троянув Гарволінського повіту Мазовецького воєводства Польщі через пошкодження колії зупинено залізничний рух. Напередодні пізно ввечері жителі цього сила чули гучний звук, а спільнота залізничників показала у мережі Х рейку з вирваним метровим шматком рейки та дротом, який прокладено до того місця. 

