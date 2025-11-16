Інтерфакс-Україна
17:10 16.11.2025

Сили оборони уразили базу зберігання БпЛА російського елітного підрозділу "Рубікон"

Сили оборони завдали удару по базі зберігання БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та перекачувальній станції пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як уточняється в повідомленні командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, удар було нанесено операторами FPV-дронів 71 окремої єгерської бригади.

"РУБпАК 71 окремої єгерської бригади методично розвалює ворожу піхоту, техніку, нори та укриття вздовж лінії фронту. Було завдано численних уражень по антенах і операторах БПЛА елітного російського підрозділу "Рубікон". Іноді противник кидає свій транспорт і намагається сховатися, але після знищеної техніки, черга обов’язково доходить і до живої сили ворога. Щоденна робота наших екіпажів системно лишає окупантів без броні, зв’язку та особового складу", - вказується у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, було уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

