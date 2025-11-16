Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

Сили оборони України знешкодили 139 повітряних цілей із 177, задіяних противником у ніч проти неділі, втім зафіксовані влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.