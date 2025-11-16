РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок ворожих атак РФ у Запорізькій області, які протягом доби завдали 769 ударів по 18 населених пунктах, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема, було здійснено шість авіаударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому.

"480 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку та Рівнопілля", - інформує Федоров у Телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано п’ять обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Білогір’ю та Рівнопіллю, а також 278 артилерійських ударів по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки та Рівнопілля.

"Надійшло чотири повідомлення про пошкодження житла та автомобілів", - підсумував він.