08:07 16.11.2025

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок ворожих атак РФ у Запорізькій області, які протягом доби завдали 769 ударів по 18 населених пунктах, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема, було здійснено шість авіаударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому.

"480 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку та Рівнопілля", - інформує Федоров у Телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано п’ять обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Білогір’ю та Рівнопіллю, а також 278 артилерійських ударів по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки та Рівнопілля.

"Надійшло чотири повідомлення про пошкодження житла та автомобілів", - підсумував він.

 

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

За минулу добу на Сумщині загинула одна людина, троє поранені

