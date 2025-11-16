Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 94 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 52 наступальні дії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 94 особи убитими та пораненими", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські воїни знищили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, шість безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу противника; уразили гармату, одиницю автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

Загалом на покровському напрямку від початку цієї доби противник 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31428