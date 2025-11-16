Інтерфакс-Україна
Події
03:35 16.11.2025

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 94 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 52 наступальні дії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 94 особи убитими та пораненими", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські воїни знищили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, шість безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу противника; уразили гармату, одиницю автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

Загалом на покровському напрямку від початку цієї доби противник 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31428

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:59 16.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

15:04 15.11.2025
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

00:38 15.11.2025
Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

09:21 14.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 172 боєзіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 боєзіткнення

19:46 13.11.2025
Окупанти зазнають значних втрат в Покровську, дії на очеретинському напрямку відволікають їх сили – Сирський

Окупанти зазнають значних втрат в Покровську, дії на очеретинському напрямку відволікають їх сили – Сирський

08:23 13.11.2025
Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

01:36 12.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

00:44 12.11.2025
Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

22:47 11.11.2025
Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

20:48 10.11.2025
Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

ОСТАННЄ

МЗС Франції: Масовані удари РФ по Києву стали новою ескалацією

Естонія виділить Україні €3,5 млн на закупівлю систем Starlink у межах IT-коаліції

Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

Поліція повернула до зоокуточка левицю, що втекла з вольєра в Хмельницькому

Масштабна історична українсько-польська конференція відбудеться в травні 2026р - голова УІНП

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Кварталу 95" - співдиректор Львівського органного залу

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА