Жителька Херсона загинула вранці під час обстрілу у власному домі – прокуратура

Літня жителька Херсона, яка перебувала у будинку в Херсоні, загинула внаслідок атаки російських окупантів вранці у суботу, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Вранці 15 листопада 2025 року російські військові обстріляли з артилерії Херсон. Унаслідок атаки загинула 88-річна жінка, яка перебувала у будинку", - повідомляється в телеграм-каналі облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).