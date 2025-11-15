15 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 листопада 2025 року відзначають Міжнародний день попередження всіх форм транснаціональної організованої злочинності та боротьби з ними, День Стіва Ірвіна, Міжнародний день сиру і хліба, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні.

Православна церква - початок Різдвяного посту; святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва.

День 1360 Російська агресія - Day 1360 Russian aggression

Міжнародний день попередження всіх форм транснаціональної організованої злочинності та боротьби з ними

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/267. Заснований з метою: підвищення обізнаності про зростаючу загрозу, яку становить транснаціональна організована злочинність; сприяння міжнародному співробітництву у боротьбі з цим явищем; актуалізації важливості Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермська конвенція), яка була прийнята Генасамблеєю ООН 15 листопада 2000 року.

Проведення цього дня покликане привернути увагу світової спільноти до необхідності скоординованих дій для протидії таким злочинам, як торгівля людьми, контрабанда наркотиків і зброї, кіберзлочинність та відмивання грошей, які загрожують миру, безпеці та сталому розвитку в усьому світі

День Стіва Ірвіна

Його створили на честь відомого австралійського натураліста та захисника дикої природи Стіва Ірвіна. Ірвін здобув світову популярність як "Мисливець на крокодилів" завдяки своїй телевізійній програмі, у якій з ентузіазмом досліджував світ тварин. Його сміливість і пристрасна любов до природи надихнули мільйони людей по всьому світу. Цей день було започатковано сім’єю Стіва Ірвіна, щоб вшанувати його життя, продовжити його справу та підвищити обізнаність про захист природи. В рамках Дня Стіва Ірвіна люди носять захисний колір Ірвіна — хакі, щоб підтримати дикі види та брати участь у заходах для збору коштів на збереження середовища існування диких тварин. Благодійний фонд Австралійського зоопарку, заснований родиною Ірвіна, підтримує охоронні проєкти, реабілітацію дикої природи та освітні ініціативи, спрямовані на захист довкілля.

Європейський день музичної терапії

Заснований Європейською федерацією музичної терапії (EMTC). Цей день покликаний привернути увагу до важливості музичної терапії, як методу покращення психічного та фізичного здоров'я. Музична терапія використовується для підтримки людей з різними фізичними, емоційними, когнітивними чи соціальними проблемами. Цього дня музичні терапевти в різних країнах Європи проводять семінари, концерти та відкриті сесії, щоб поділитися практиками та показати, як музика може змінювати життя. Вони також прагнуть підвищити обізнаність про професію музичного терапевта, можливості музичної терапії та її значення для суспільства.

Міжнародний день сиру і хліба

Цей день присвячений поєднанню двох традиційних і всесвітньо улюблених продуктів — хліба та сиру, які вважаються основою багатьох культур і кухонь. Їхня історія налічує тисячоліття, і кожен регіон світу має свої унікальні види сиру та хліба, які часто є національним надбанням.

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні

Цей день привертає увагу до проблем переслідування, арештів і ув’язнення письменників, журналістів, поетів і блогерів у різних країнах за їхні погляди, критику урядів або культурну діяльність. Цього дня ПЕН-клуб (міжнародна асоціація письменників, що займається захистом свободи слова та прав письменників) та інші правозахисні організації проводять кампанії, публікують звіти, звертаються до урядів із закликами звільнити несправедливо ув'язнених авторів. Цей день також присвячений пам’яті тих письменників, які постраждали або загинули за висловлювання своїх думок. Метою є забезпечення захисту свободи слова, права на творчість і доступу до правдивої інформації.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Матвія Івановича Яворського (1885–1937), українського історика, громадсько-політичного та культурного діяча;

110 років від дня народження Йосипа Михайловича Дудки (1915−1990), українського поета, журналіста, педагога;

95 років від дня народження Марти Теодозіївни Тарнавської (1930–2021), української письменниці, перекладачки, критикині, літературознавиці, бібліографині (США). Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, словником-довідником "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості"; за іншими даними народилась 15.05.1930 р.;

80 років від дня заснування в Авґсбургу (1945) Української Вільної Академії Наук. Дату заснування подано за ЕІУ; за іншими даними засновано 16.11.1945 р.;

80 років від дня заснування в Києві (1945) Інституту металофізики імені Георгія Вячеславовича Курдюмова НАН України (на той час – Лабораторія металофізики АН УРСР).

Ще цього дня:

1919 - За спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1945 - В Аугсбургу групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;

1960 - В море виходить перший американський підводний човен класу типу "Джордж Вашингтон" з ядерними ракетами на борту;

1971 - Фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників та сповідників Гурія, Самона, Авіва

Гурій і Самон жили в місті Едесі (сучасна Шанлиурфа, Туреччина) в III столітті під час правління римського імператора Діоклетіана. Вони були християнами і активно поширювали християнське вчення, проповідували серед місцевих жителів. За це їх було арештовано і піддано катуванням. Пропонували зректися віри, але обидва мужньо відмовилися це зробити, залишаючись вірними Христу.

Гурія і Самона засудили до смертної кари, і вони прийняли мученицьку смерть, показавши приклад стійкості й відданості християнським ідеалам. Авів жив у IV столітті і служив дияконом в Едесі. За імператора Лікинія також зазнав переслідувань за свою віру. Як і Гурій та Самон, Авів відмовився зректися християнства. Його було піддано жорстоким катуванням і згодом спалено живцем.

Початок Різдвяного посту

Кожного року напередодні Різдва Христова у православ’ї розпочинається постування, яке триває 40 днів: з 15 листопада до 24 грудня (раніше 28 листопада - 6 січня), тому в церковному статуті називається Чотиридесятницею.

Іменини:

Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

З прикмет цього дня:

Навколо місяця можна спостерігати темне коло - прийде хуртовина. Якщо сьогодні співає півень - прийде потепління. 15 листопада на небі яскраві зірки - скоро прийдуть сильні морози. Сьогодні не слід відмовляти у допомозі, коли вас просять про неї. Не можна їсти м'ясні, молочні страви, бо почався Різдвяний піст. Не варто влаштовувати гуляння, співати і танцювати. В народі Різдвяний піст, який починається від цього дня і триває до Різдва, називали Пилипівкою. Згідно з церковними правилами, слід не лише відмовитися від м'яса, молока, сиру і масла, але й проводити весь вільний час в молитвах.