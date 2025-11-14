Інтерфакс-Україна
Події
21:55 14.11.2025

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Лисянський загинув в ДТП

1 хв читати
Директор неурядової дослідницької організації "Інститут стратегічних досліджень та безпеки" Павло Лисянський загинув у ДТП в ніч на п'ятницю, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Він уособлював собою українській Донбас та все робив, що показати дії окупантів. Але навіть це — лише частина правди про нього… Він був Людиною, яка жила і працювала для України — не заради слави, не заради посад, а заради людей", - йдеться в повідомленні на сторінці Інституту.

Лисянський - доктор філософії з політичних наук, правозахисник, у 2017 році як засновник Східної правозахисної групи став першим українським лауреатом Франко-німецької премії з прав людини.

Інститут стратегічних досліджень та безпеки об’єднує науковців, політологів, активістів, які досліджують ситуацію на тимчасово окупованих РФ територіях України, а також в РФ.

Лисянський у 2017 році як засновник Східної правозахисної групи став першим українським лауреатом Франко-німецької премії з прав людини.

 

Теги: #загибель #правозахисник

