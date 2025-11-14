Інтерфакс-Україна
Події
18:31 14.11.2025

У Києві рух транспорту мостом Метро через Дніпро 15–16 листопада частково обмежуватимуть

Рух транспорту мостом Метро через річку Дніпро частково обмежуватимуть 15–16 листопада у зв’язку з ремонтними роботами, повідомляють у КК "Київавтодор".

Як зазначає пресслужба Київської міської державної адміністрації на сайті у п’ятницю, мостовики ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в крайній правій смузі руху у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Роботи триватимуть із 8:00 15 листопада до 22:00 16 листопада.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Теги: #міст_метро #обмеження

