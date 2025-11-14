Інтерфакс-Україна
Події
17:49 14.11.2025

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

1 хв читати
На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

Четверо цивільних дістали поранень через ворожі обстріли у п’ятницю, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 14 листопада 2025 року військові армії рф атакували населені пункти Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю, РСЗВ, а також дронами. Станом на 17:30 відомо, що поранень дістало четверо цивільних", йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграм-каналі.

Повідомляється, що троє людей постраждалі у Комишанах внаслідок артилерійських обстрілів. Ще одна жінка травмувалася у Новомиколаївці через падіння уламків збитого ударного БпЛА типу "Shahed". Також пошкоджено приватні будинки, навчальні заклади, автотранспорт.

Теги: #херсонська_область

