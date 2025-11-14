Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував ще один внесок Берліна по фінансуванню пакету закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО та США Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Цієї осені Німеччина вже взяла на себе фінансування великого пакету PURL на суму 500 мільйонів євро, і тепер є ще одна новина. Вчора ми домовилися в короткий термін взяти участь у ще одному пакеті тут", - сказав він на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у п’ятницю.

Пісторус повідомив, що вчора він мав розмову із генсеком НАТО Марком Рютте стосовно додаткового фінансування.

"Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 мільйонів євро", - заявив міністр.

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.