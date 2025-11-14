Інтерфакс-Україна
Події
14:08 14.11.2025

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

1 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, з яким обговорив двосторонні відносини та розвиток партнерства.

"Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він також подякував Алієву за підтримку та співчуття українцям.

"Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент Азербайджану засудив цей удар і "наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном".

