12:07 14.11.2025

Британія і далі підтримує ППО та ремонт української енергосистеми - посол після масованої атаки РФ

Фото: Unsplash

Новопризначений посол Великоі Британії в Україні Ніл Кромптон прокоментував масовану російську атаку по українським містам, запевнивши у подальшій підтримці проти повітряної оборони України.

"Шкода, що мій перший твіт - про жахливу ніч, коли російські ракети та безпілотники атакували Київ та всю Україну. Поранені та загинули мирні мешканці, зокрема діти", - написав він у соцмережі Х.

Посол підкреслив, що Велика Британія і далі підтримує ППО та ремонт української енергосистеми, виділивши 13 млн фунтів цього тижня.

У вересні посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс повідомив про завершення дипломатичної місії в Києві.

У британському уряді повідомили, що кавалера ордена Британської імперії Ніла Кромптона призначено новим послом Великої Британії в Україні.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нового посла Великої Британії Ніла Кромптона 5 листопада.

Ніл Кромптон – британський дипломат із багаторічним досвідом роботи. З 2020 по 2025 рр. обіймав посаду посла Британії в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. У 2015–2019 рр. був директором департаменту щодо Близького Сходу та Північної Африки в Міністерстві закордонних справ Великої Британії (FCO). У 2014–2015 рр. очолював департамент щодо Східної Європи та Центральної Азії, а в 2011–2014 рр. – департамент щодо Південної Азії та Афганістану.

Теги: #кромптон #британія #підтримка_україни

