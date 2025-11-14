На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

Кабінет міністрів постановив, що 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" не можна буде використати для придбання підакцизних товарів.

Згідно з постановою уряду №1443 від 13 листопада, кошти допомоги в рамках "Зимової підтримки" можна буде витратити до 30 червня 2026 року на оплату: товарів українського виробництва, зокрема продуктів харчування (бакалійні магазини, супермаркети, продовольчі магазини), лікарських засобів, медичних виробів або допоміжних (медичних) засобів (аптеки, аптечні супермаркети), книжок українського видавництва та іншої друкованої продукції, а також комунальні послуги, електричну енергію, газ, воду і опалення.

Також кошти можна буде витратити на надання благодійної допомоги, пов’язаної з відсіччю збройної агресії Російської Федерації проти України та ліквідацією її наслідків, підтримкою національної безпеки та оборони, відновленням і розвитком України, благодійним організаціям, які провадять діяльність відповідно до вимог закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації", приймають в оплату платіжні картки та мають категорію діяльності суб’єкта господарювання "організації благодійної та соціальної служби".

Той, хто оформляє допомогу у відділенні "Укрпошти" зможуть витратити кошти на товари українського виробництва у поштових відділеннях, а також на оплату комунальних послуг та донати.

В той же час, зазначається, що допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також забороняється зняття готівки із спеціального рахунка.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запускає можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка". Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.