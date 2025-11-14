Інтерфакс-Україна
10:21 14.11.2025

Росія планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР – ГУР МО

Вже до кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "алабуга" в Татарстані, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Саме в "алабузі" виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - зазначили в ГУР.

Теги: #гур_мо #рф

