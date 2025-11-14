Інтерфакс-Україна
Події
09:26 14.11.2025

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Посольство Азербайджану у Києві пошкоджено через масований повітряний обстріл у ніч проти п'ятниці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану", - написав він у Телеграмі.

