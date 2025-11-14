Інтерфакс-Україна
Події
09:17 14.11.2025

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у дописі в соцмережі Х закликала європейські країни перетворити заморожені російські активи на реальну підтримку України.

"Перетворення заморожених російських грошей на реальну підтримку України надішле сигнал, який буде почутий гучно і чітко в залах Кремля. Росія розуміє лише ціну власних втрат", – наголосила Свириденко.

За її словами, заморожені активи – це десятки мільярдів доларів, накопичені елітою Росії, яка розв’язала війну проти України. Після їх перенаправлення ці кошти можуть стати опорою колективної безпеки Європи та зміцнити обороноздатність України, зокрема у сфері ППО, захисту енергетичних систем і внутрішнього виробництва озброєнь.

Свириденко зазначила, що Європа має продемонструвати, що агресія "несе наслідки не лише на папері, а й у вигляді практичних, вимірюваних втрат для тих, хто веде війну".

"Якщо Європа прагне миру, вона має продемонструвати, що агресія несе наслідки не лише на папері, а й у вигляді практичних, вимірюваних втрат для тих, хто веде війну. Використання цих активів – один із найпростіших інструментів наблизити цей результат", – підкреслила прем’єр.

Теги: #свириденко #росактиви

