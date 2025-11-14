Інтерфакс-Україна
Події
08:46 14.11.2025

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 2 бронемашини, 35 артсистем, 442 БПЛА, а також 95 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб, танків – 11 344 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од., артилерійських систем – 34 423 (+35) од., РСЗВ – 1 540 (+0) од., засоби ППО – 1 242 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од., крилаті ракети – 3 926 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од., спеціальна техніка – 3 996 (+0) од", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

