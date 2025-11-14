Інтерфакс-Україна
Події
08:11 14.11.2025

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

1 хв читати
У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти
Фото: https://t.me/dsns_telegram

За оновленими даними, в Києві попередньо загинули троє людей, 26 мешканців міста дістали поранення, серед них двоє дітей 7 і 10 років, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - інформує Кличко ранком пʼятниці у Телеграм-каналі.

 

Теги: #київ #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 14.11.2025
У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

08:53 14.11.2025
Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

08:18 14.11.2025
МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

07:33 14.11.2025
На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

07:21 14.11.2025
КМВА: У Києві через ворожу атаку частково перекрито рух громадського транспорту

КМВА: У Києві через ворожу атаку частково перекрито рух громадського транспорту

07:13 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

04:26 14.11.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

03:02 14.11.2025
До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

02:56 14.11.2025
У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

02:55 14.11.2025
Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

ВАЖЛИВЕ

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Російські війська зайняли село на Харківщині та просуваються в Запорізькій області

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

14 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РФ вперше за понад рік зафіксувала спад цін на бензин після атак дронів - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Внаслідок масованого удару БпЛА по Чугуєву спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих

В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА