У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

Фото: https://t.me/dsns_telegram

За оновленими даними, в Києві попередньо загинули троє людей, 26 мешканців міста дістали поранення, серед них двоє дітей 7 і 10 років, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - інформує Кличко ранком пʼятниці у Телеграм-каналі.