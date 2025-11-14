Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Київській області зросла до шести, серед травмованих – одна дитина, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Зафіксовані руйнування у п’яти районах області. Під ударом опинилися приватні будинки, складські та виробничі приміщення, а також автомобілі цивільних.

У Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Із множинними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

"У Вишгородському районі травмовано трьох. У чоловіка 47 років різана рана передпліччя. Його госпіталізовано у місцеву лікарню. У дитини 7 років травма обличчя. Також травмовано чоловіка 56 років. З діагнозом забійна рана лобної ділянки голови його також госпіталізовано до лікарні", - інформує Калашник у Телеграм.

У Бучанському районі у жінки 1969 року народження діагностовано посічену руку, у Білій Церкві постраждав чоловік 1970 року народження. Його госпіталізували з термічними опіками тіла.

"Вся необхідна медична допомога надається", — поінформував Калашник.

"Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", — закликав начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7765