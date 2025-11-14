Інтерфакс-Україна
Події
04:26 14.11.2025

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

1 хв читати

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Київській області зросла до шести, серед травмованих – одна дитина, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Зафіксовані руйнування у п’яти районах області. Під ударом опинилися приватні будинки, складські та виробничі приміщення, а також автомобілі цивільних.

У Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Із множинними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

"У Вишгородському районі травмовано трьох. У чоловіка 47 років різана рана передпліччя. Його госпіталізовано у місцеву лікарню. У дитини 7 років травма обличчя. Також травмовано чоловіка 56 років. З діагнозом забійна рана лобної ділянки голови його також госпіталізовано до лікарні", - інформує Калашник у Телеграм.

У Бучанському районі у жінки 1969 року народження діагностовано посічену руку, у Білій Церкві постраждав чоловік 1970 року народження. Його госпіталізували з термічними опіками тіла.

"Вся необхідна медична допомога надається", — поінформував Калашник.

"Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", — закликав начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7765

Теги: #постраждалі #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:08 14.11.2025
Внаслідок масованого удару БпЛА по Чугуєву спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих

Внаслідок масованого удару БпЛА по Чугуєву спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих

03:02 14.11.2025
До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

02:55 14.11.2025
Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

02:22 14.11.2025
В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

01:56 14.11.2025
КМВА: У Дніпровському районі столиці кількість постраждалих зросла до п’яти

КМВА: У Дніпровському районі столиці кількість постраждалих зросла до п’яти

01:22 14.11.2025
Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

19:28 13.11.2025
Окупанти атакувати дроном автомобіль в Синельниківському районі, поранено трьох людей – ДСНС

Окупанти атакувати дроном автомобіль в Синельниківському районі, поранено трьох людей – ДСНС

22:01 10.11.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - прокуратура

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - прокуратура

08:46 10.11.2025
Двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумської області

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумської області

10:45 09.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали, з них одна дитина

Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали, з них одна дитина

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

У Шевченківському районі столиці зафіксовано руйнування в адмінбудівлі

У Дніпровському районі Києва евакуювали 9 людей через пожежу у пʼятиповерховому будинку – мер

У Харкові біля багатоповерхівки впав безпілотник типу "Гербера" - мер

Мер Києва повідомив про займання в багатоповерхівках і падіння уламків у різних районах міста

США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі

У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА