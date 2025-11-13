Інтерфакс-Україна
19:44 13.11.2025

Понад 200 громадян Кенії, вірогідно, приєдналися до російської армії для участі у війні проти України – глава МЗС

Понад двісті кенійців, вірогідно, вступили до лав російської армії з початку повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році, заявив міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді, застерігши, що вербувальні мережі з фальшивими пропозиціями роботи у РФ залишаються активними.

"З початку конфлікту між Росією та Україною у 2022 році вербування в Росії, як повідомляється, розширилося, і тепер до нього залучені громадяни Африки, зокрема кенійці. І я впевнений, що ви також бачили, що чимало інших країн спіткала така ж доля. Міністерство продовжує отримувати запити від сімей щодо родичів, які нібито брали участь у конфлікті між Росією та Україною. Повідомлення свідчать про те, що понад 200 кенійців могли приєднатися, деякі з них є колишніми співробітниками служб безпеки Кенії", - сказав він на брифінгу.

В уряді додали, що за оцінками, вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в Росії. За словами Мудаваді, посольство Кенії в Москві повідомило про поранених громадян.

Минулого тижня президент Кенії Вільям Руто минулого тижня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема йшлося про звільнення затриманих на фронті громадян Кенії.

7 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії. Він закликав уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до окупаційної армії РФ.

