Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі

Пожежа виникла в промисловому районі Сум внаслідок ворожої дронової атаки у четвер після обіду, повідомляється в телеграм-каналі Сумської міської ради.

"Густий стовп диму, який бачили містяни після обіду, – наслідок удару російського БпЛА по території одного з підприємств у промисловій зоні міста. Унаслідок атаки загорілися матеріали на виробничій ділянці. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.