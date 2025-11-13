Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Об’єкт транспортної інфраструктури пошкоджено через ворожу повітряну атаку в ніч проти четверга, повідомив очільник Одеська обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Уночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа. Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила", - написав він у Телеграмі.

За його словами, на місці події працюють рятувальники, правоохоронці фіксують сліди чергового злочину.