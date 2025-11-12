Інтерфакс-Україна
17:23 12.11.2025

Сибіга запевнив колег з країн G7, що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває із візитом у Канаді для участі у засіданні глав МЗС G7, провів зустріч із колегами з Франції – Жаном-Ноелем Барро, Німеччини – Йоганном Вадефулем, Італії – Антоніо Таяні та ЄС – Каєю Каллас.

"Я поінформував наших партнерів про ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією. Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він висловив вдячність європейським союзникам за постійну підтримку та кроки, спрямовані на посилення тиску на Москву. Також міністри обговорили 20-й пакет санкцій ЄС і роботу щодо повного використання заморожених російських активів.

"Ми також зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони та енергетичної стійкості напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE. Я дякую союзникам, які готують нові пакети військової допомоги та підтримки в енергетичній сфері", - зазначив Сибіга.

Він також запросив своїх колег відвідати Україну.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідає Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

У Держдепі США раніше повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Канаді цього тижня, де говоритиме, зокрема, про ініціативу президента США щодо миру в Україні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.

