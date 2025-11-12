Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали п'ять людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - напсиав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Софіївка, Молодіжне, Дар'ївка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Золота Балка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приміщення підприємств, приватний автомобіль та газопровід.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Між тим, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 4 "Shahed-131/136", додав Прокудін.