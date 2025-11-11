Сирський: ЗС України нарощують підготовку екіпажів БПЛА та впроваджують стійкіші до РЕБ тактики й платформи

Фото: https://www.facebook.com

Сили оборони збільшують кількість навчених екіпажів, залучають персонал та розвивають інфраструктуру, впроваджують нові тактики і більш стійкі до РЕБ платформи, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Заслухав змістовну доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника. Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу", - написав він у телеграмі.

За його словами, особлива увага приділяється масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективного функціонування.

Також Сирський у ході наради заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої РЕБ та ефективніших у бойовому застосуванні. Усі успішні кейси, що збільшують втрати противника, будуть оперативно масштабовані в ЗСУ.

"Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем", - зазначив головком.

Також українські сили активно нарощують наземні роботизовані комплекси. В умовах розширення kill-зон вони стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни.

"Першочергове завдання застосування НРК - збереження життя особового складу. Логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тис. кг провізії нашим підрозділам. Евакуація поранених, мінування та бойове застосування - сьогоднішня реальність їх використання на фронті", - зазначив головком.

За його словами, пріоритетне масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати - кількість знищених противників зростає. У жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери, додав Сирський.