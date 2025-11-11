МЗС та ЦСК забезпечать цілодобове реагування на ворожі інформкампанії проти України, зокрема із залученням ШІ

Міністерство закордонних справ України розпочинає партнерство з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК) для протидії російській дезінформації та маніпуляціям у іноземних аудиторіях, повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що ЦСК має міжнародний досвід: моніторинг іноземного інфополя, протидія ворожим кампаніям, зміцнення спроможностей партнерів. "У співпраці з МЗС саме міжнародний вимір роботи ЦСК стане пріоритетом, посилюючи роботу там, де очікуємо на найбільші виклики. МЗС забезпечить дипломатичне бачення, політичну експертизу та координацію, ЦСК – фахову команду, моніторинг, аналіз, реагування та мережу каналів поширення контенту", - повідомили у МЗС у телеграм у вівторок.

На підготовчій нараді МЗС і ЦСК обговорили пріоритетні напрями спільної роботи: побудова системи, яка забезпечить цілодобове виявлення та реагування на ворожі кампанії проти України та союзників; створення технологічних інструментів протидії гібридним загрозам, зокрема зі ШІ; співпраця з центрами протидії дезінформації партнерів (зокрема в межах Люблінського трикутника з Литвою та Польщею, Одеського трикутника з Молдовою та Румунією); формування експертизи з протидії FIMI (іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанню) як "експортної" позиції і частини бренду України за кордоном; розбудова аналітичної складової для політик та інформаційних кампаній на основі даних; системна робота з просування українських наративів через дипломатичні установи та партнерів; робота зі всесвітнім українством

"Не досягнувши жодної стратегічної мети на полі бою, Росія робитиме ставку на пропаганду та намагання створити "альтернативну" реальність, зокрема у суспільствах наших партнерів. На наступний рік російський бюджет передбачає збільшення витрат на пропаганду у понад півтора рази", – зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, якого цитує пресслужба.