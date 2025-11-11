Інтерфакс-Україна
Події
19:02 11.11.2025

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

3 хв читати

Антикорупційні органи оголосили підозру колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні, повідомляє Національне бюро України (НАБУ).

"За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак таку посаду раніше обіймав Олексій Чернишов.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже EUR100 тис. готівкою.

Йому інкримінують ст. 368-5 КК України.

Учасники злочинної організації у внутрішньому спілкуванні називали його "Че Гевара".

23 червня НАБУ і САП повідомили колишньому віцепремʼєр-міністру України - міністру національної єдності України (2024-2025 рр.) Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, котрий обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Теги: #чернишов #підозра #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 11.11.2025
Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

16:18 11.11.2025
Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

14:55 11.11.2025
Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

14:37 11.11.2025
Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

14:23 11.11.2025
Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

12:28 08.11.2025
Справа про загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині: повідомлено про підозру командиру

Справа про загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині: повідомлено про підозру командиру

17:41 07.11.2025
Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

14:11 07.11.2025
СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

15:45 05.11.2025
Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

15:27 05.11.2025
Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Росіяни збільшують штурми на Покровському напрямку і у Запорізькій області - Зеленський

Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

ОСТАННЄ

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

Росіяни збільшують штурми на Покровському напрямку і у Запорізькій області - Зеленський

У ДШВ показали кадри підриву російського логістичного НРК поблизу Покровська

На російському НПЗ "Орськнафтооргсинтез" зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ

Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА