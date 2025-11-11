Інтерфакс-Україна
Події
17:50 11.11.2025

Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

2 хв читати
Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

Учасники програми "Національний кешбек" найближчими днями почнуть отримувати виплати на серпень 2025 року, загальний обсяг запланованої виплати - 509 млн грн, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша порівняно з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн", - зазначає відомство .

В Мінекономіки нагадали, що за серпень 3,6 млн українців придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.

На сьогодні до Національного кешбеку вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку.

Загалом за 2025 рік за програмою "Національний кешбек" покупцям вже виплатили близько 4 млрд грн.

Водночас очільник Мінекономіки Олексій Соболев повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що виплати за цією програмою за серпень тимчасово затримали через технічний процес погодження. Він пояснив затримку виплати також тим, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.

Програма "Національний кешбек" стартувала в тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся торік 11 жовтня. Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Теги: #мінекономіки #уряд #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 11.11.2025
Як збільшити свою пенсію: поради та роз’яснення

Як збільшити свою пенсію: поради та роз’яснення

21:38 10.11.2025
Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

21:56 09.11.2025
Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

22:15 07.11.2025
Уряд на Раді безбар'єрності ухвалив рішення, які посилюють доступність послуг людям з обмеженими можливостями

Уряд на Раді безбар'єрності ухвалив рішення, які посилюють доступність послуг людям з обмеженими можливостями

17:23 06.11.2025
Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

17:03 06.11.2025
Нові "дитячі" виплати надаватимуться лише матерям, які народять після 1 січня 2026 року, – Мінсоцполітики

Нові "дитячі" виплати надаватимуться лише матерям, які народять після 1 січня 2026 року, – Мінсоцполітики

07:49 06.11.2025
Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

23:14 05.11.2025
Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

22:15 05.11.2025
Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

20:11 05.11.2025
Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

ВАЖЛИВЕ

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Росіяни збільшують штурми на Покровському напрямку і у Запорізькій області - Зеленський

ОСТАННЄ

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Росіяни збільшують штурми на Покровському напрямку і у Запорізькій області - Зеленський

Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

У ДШВ показали кадри підриву російського логістичного НРК поблизу Покровська

На російському НПЗ "Орськнафтооргсинтез" зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА