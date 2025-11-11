Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

Учасники програми "Національний кешбек" найближчими днями почнуть отримувати виплати на серпень 2025 року, загальний обсяг запланованої виплати - 509 млн грн, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша порівняно з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн", - зазначає відомство .

В Мінекономіки нагадали, що за серпень 3,6 млн українців придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.

На сьогодні до Національного кешбеку вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку.

Загалом за 2025 рік за програмою "Національний кешбек" покупцям вже виплатили близько 4 млрд грн.

Водночас очільник Мінекономіки Олексій Соболев повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що виплати за цією програмою за серпень тимчасово затримали через технічний процес погодження. Він пояснив затримку виплати також тим, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.

Програма "Національний кешбек" стартувала в тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся торік 11 жовтня. Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.