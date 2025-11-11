Росіяни збільшують штурми на Покровському напрямку і у Запорізькій області - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку і у Запорізькій області, повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

"Фронт: найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він подякував кожному підрозділу та воїну, які задіяні для захисту українських позицій.

За словами президента, у Купʼянську ситуація "трохи легше"

"Є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів", - зауважив він.

Зеленський і Сирський також обговорили конкретні напрямки та очікувані результати від дипстрайків.

"Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається", - резюмував президент.