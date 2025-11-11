Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

Росіяни намагаються утримувати позиції в північних районах міста Куп'янськ ( Харківська область), та українські воїни ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити, незважаючи на дуже ускладнену логістику у місто, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Зараз безпосередньо росіяни у північних районах міста (Куп'янська – ІФ-У) намагаються триматися і утримувати позиції від українських зустрічних дій, тоді як українці доволі ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити", - сказав речник в ефірі телемарафону у вівторок.

Трегубов наголосив, що до Куп'янська дуже складно дістатися логістично як для українських підрозділів, так і для ворога. Крім того, задіяна величезна кількість дронів.

"Кожна спроба взагалі туди потрапити - це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт - тим більше…тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників", - наголосив речник.

Окремо він нагадав про фактор авіації та застосування керованих авіабомб, що є також проблемою через близькість Харківщини до кордону з РФ.

"Тим не менше зараз дуже багато тримається на відвазі, на ефективності дій української піхоти, і в тому числі української штурмової піхоти", - підкреслив речник.

Водночас російські окупаційні війська продовжують наступальні дії в районі міста Вовчанськ на Харківщині, хоч зазнають значних втрат.

"На відміну від Куп'янська у Вовчанську зруйновано більшу частину будівель, причому зруйновано давно. Там довше йдуть бойові дії, і руйнація значно серйозніша, тому питання в тому, де тримати позиції взагалі. Росіяни наступають на територію, яка вже просто зруйнована, а українські сили обороняють територію, на якій вже складно поставити укріплення", - сказав Трегубов.

Речник наголосив, що там відбуваються постійні удари, зокрема КАБами. Також речник зазначив, що у Вовчанську "немає такого багатошарового "листкового пирога", як у Куп'янську чи у Лимані".

"Там більш визначені позиції росіян, але там росіяни дуже багато зусиль витрачають саме на те, щоб просто продавлювати, тоді як їм трішки завадила ситуація з дамбою. Вона справді їх затримала, але не зупинила. Зараз вони несуть більші втрати", - сказав Трегубов.

"Питання лише в тому, скільки власних вояків вони витрачають, щоб просуватися по цих руїнах", - додав речник.