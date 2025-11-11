Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) фіксувало чотирьох міністрів Кабінету міністрів України під час розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, повідомив детектив НАБУ Олександр Абакумов.

"В різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету Міністрів", - сказав він у програмі "УП.чат" у вівторок.

Детектив повідомив, що йдеться про міністрів різних періодів.

"Чотири міністри, які в різний період часу займали керівну посаду в відповідних міністерствах. Не можу сказати, які міністерства, тому що це може в подальшому нам трохи нашкодити. Але маємо таку ситуацію", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Железняк заявив, що ініціював звільнення з посад міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Нардеп пояснив, що подав до парламенту заяву про звільнення Галущенка "за системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки зі зрадником Деркачем". За його словами, Гринчук "теж є представницею інтересів Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології".

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, котрий обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".