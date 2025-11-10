Інтерфакс-Україна
Події
11:45 10.11.2025

Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

1 хв читати
Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити відеоспостереження на зупинках громадського транспорту та у столичних підземних переходах не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 11 вересня і станом на 10 листопада вона набрала 1,3 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці міста Києва, звертаємося з проханням забезпечити встановлення камер відеоспостереження на всіх зупинках громадського транспорту. Мета ініціативи – підвищити безпеку пасажирів, попередити вандалізм, крадіжки, хуліганські дії, оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, а також здійснювати належний контроль за станом зупинкової інфраструктури", - йшлося у петиції.

На думку автора питиції, відеоспостереження зменшить кількість правопорушень і забезпечить захист пасажирів у будь-який час доби, а також камери фіксуватимуть спроби псування павільйонів, лавок, інформаційних табло.

У звʼязку з чим, він просив: встановити відеокамери на всіх зупинках громадського транспорту Києва; забезпечити можливість онлайн-доступу для відповідних служб та збереження записів щонайменше 14 днів; передбачити належне інформування мешканців про функціонування системи та захист персональних даних.

Теги: #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 10.11.2025
Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

11:18 31.10.2025
Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

09:15 30.10.2025
Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

09:38 26.10.2025
Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

11:18 20.10.2025
Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

15:23 14.10.2025
Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

09:43 14.10.2025
Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

11:09 01.10.2025
Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

15:03 30.09.2025
Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

16:27 25.09.2025
Київська влада має намір проводити інформаційно-комунікативні заходи з власниками гучних авто і мотоциклів

Київська влада має намір проводити інформаційно-комунікативні заходи з власниками гучних авто і мотоциклів

ВАЖЛИВЕ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

ОСТАННЄ

ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

У Раді ініціюють створення ТСК щодо злочинів РФ проти журналістів

Дощі вмиють Україну найближчими днями

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї – поліція

Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА