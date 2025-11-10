Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити відеоспостереження на зупинках громадського транспорту та у столичних підземних переходах не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 11 вересня і станом на 10 листопада вона набрала 1,3 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці міста Києва, звертаємося з проханням забезпечити встановлення камер відеоспостереження на всіх зупинках громадського транспорту. Мета ініціативи – підвищити безпеку пасажирів, попередити вандалізм, крадіжки, хуліганські дії, оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, а також здійснювати належний контроль за станом зупинкової інфраструктури", - йшлося у петиції.

На думку автора питиції, відеоспостереження зменшить кількість правопорушень і забезпечить захист пасажирів у будь-який час доби, а також камери фіксуватимуть спроби псування павільйонів, лавок, інформаційних табло.

У звʼязку з чим, він просив: встановити відеокамери на всіх зупинках громадського транспорту Києва; забезпечити можливість онлайн-доступу для відповідних служб та збереження записів щонайменше 14 днів; передбачити належне інформування мешканців про функціонування системи та захист персональних даних.