06:45 10.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 100 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 понеділка.
Зокрема українськими воїнами знищено 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику знищених 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31240