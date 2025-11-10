Інтерфакс-Україна
06:45 10.11.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1090 одиниць живої сили та 100 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 57  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31240

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

