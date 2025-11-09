Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 248 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали 27 авіаційних ударів, скинули 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1423 дронів-камікадзе та здійснили 2681 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 87 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31239