Інтерфакс-Україна
Події
22:13 09.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 248 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали 27 авіаційних ударів, скинули 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1423 дронів-камікадзе та здійснили 2681 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 87 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31239

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

